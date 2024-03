KARIM GHARBI COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries, dimanche 12 mai 2024.

Karim présente un nouveau one-man show basé sur le rire et la critique de plusieurs situations sociales. Tout au long du spectacle, l’artiste évoque différents événements de sa vie. Il partage avec le public sa vie amoureuse avec une française. Karim présente un one man show, qui est à la fois plein d’humour, d’émotion et de tendresse.

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-05-12 à 18:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13