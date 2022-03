Karim Duval : Y Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Karim Duval : Y Cité des Congrès, 16 décembre 2022, Nantes. 2022-12-16 dans la salle 800 de la Cité des Congrès

Horaire : 20:30

Gratuit : non 36 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com dans la salle 800 de la Cité des Congrès One man show.Qui sont ceux que l’on appelle les “Y”, les “millenials” ou encore “digital natives” ? Après avoir plaqué sa vie de cadre “bankable” pour vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ? Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d’une société en pleine mutation. Accomplissement au travail, refus de l’autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, hyperconnexion. Le tout ponctué de personnages déjà cultes comme la prof de “yoga des abeilles” ou le start-upper en galère. Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 40 89 65 01 https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Karim Duval : Y Cité des Congrès 2022-12-16 was last modified: by Karim Duval : Y Cité des Congrès Cité des Congrès 16 décembre 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique