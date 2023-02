KARIM DUVAL – TOURNEE L’OLYMPIA, 8 février 2023, PARIS.

KARIM DUVAL – TOURNEE L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-06-07 20:00. Tarif : 27.0 à 54.0 euros.

LABEL LN (L-R22-4282 ) EN ACCORD AVEC ENCORE UN TOUR DIFFUSION Présente : ce spectacle . Vous avez dit “génération Y”…? Vous avez certainement vu passer ses vidéos (“le Covidisme”, “le Slip Chinois”, “Chief Happiness Dictator”…) sur Youtube ou sur LinkedIn (si, si). Venez le découvrir sur scène ! Après avoir plaqué sa vie de cadre pour vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ? Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces vingttrentenaires, symboles d’une société en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l’autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, hyperconnexion… Le tout ponctué de personnages cultes comme la prof de « yoga des abeilles » ou le start-upper en galère…Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que vos enfants en soient issus, ou si tout simplement vous vous reconnaissez dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait pour vous ! Numero accès PMR :03-89-46-83-90 Karim Duval Karim Duval EUR27.0 27.0 euros

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES 75009

Numero accès PMR :03-89-46-83-90.2023-06-07.

