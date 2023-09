Galerie d’Art Karib’Design – introduction à la culture amérindienne & ateliers artistiques Karib’Cultur L’Enclos, 15 septembre 2023, L'Enclos.

Galerie d’Art Karib’Design – introduction à la culture amérindienne & ateliers artistiques 15 et 16 septembre Karib’Cultur Gratuit, avec inscription préalable

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2023 – patrimoine vivant – , l’association Karib’Cultur vous propose de participer à des ateliers artistiques, dans les locaux de sa galerie et atelier Karib’Design.

1) Atelier « Tisser des liens »

Tisser avec du vrai coton

9h-11h 16/09

L’encrage dans le patrimoine vivant : les Amérindiens confectionnaient les hamacs en coton. Karib Cultur vous propose de réaliser avec du vrai coton, des végétaux, des lianes, de la corde, du fil, sur un métier à tisser rudimentaire, une réalisation artistique. Les participants peuvent partir avec leur métier à tisser.

L’atelier dure deux heures, il est conseillé aux familles, recommandé à partir de 12 ans.

2) Atelier « Signes, symboles ou écriture »

Atelier artistique autours des Pétroglyphes Amérindiens de la Caraïbe avec la matière argile.

15h-17h 16/09

L’atelier dure deux heures, recommandé à partir de 12 ans.

3) Atelier « Sous les ruines du monde »

Atelier artistique de réalisation de fragments en argile basée sur la céramique Amérindienne de la Caraïbe.

9h-11h 17/09

L’atelier dure deux heures, recommandé à partir de 12 ans.

4) Atelier « On ne joue pas aux petits indiens »

Ecrire un conte du soir à partir de réflexions sur les stéréotypes, des idées véhiculées par les médias.

15h-17h 17/09

L’atelier dure deux heures, recommandé à partir de 14 ans.

Karib’Cultur est une plateforme qui se propose de contribuer à dynamiser le processus de Brassage des Cultures et des Civilisations dans la Société Monde, par la diversité culturelle, le dialogue interculturel, transculturel et éco-culturel. La finalité de l’association Karib’Cultur est de contribuer par la recherche et des actions, à un meilleur-vivre ensemble et une meilleure compréhension entre les individus, ainsi qu’une plus grande harmonie entre les peuples.

Il s’agit d’ajouter l’élément culturel, d’éducation, et de bien-être.

Nos racines multiples nous permettent de s’interroger sur ce patrimoine ce qui peut renvoyer à un savoir être et un savoir-faire.

La culture d’un peuple peut être un contrepoids à l’uniformation du monde, ce qui oblige un respect des autres façons de penser. Les héritages Amérindiens questionnent notre patrimoine.

Karib’Cultur se fixe une mission de ré-appropriation et de remise en valeur de ce patrimoine amérindien composante fondamentale de l’identité syncrétique martiniquaise et plus largement caribéenne.

Cette identité syncrétique faite d’apports multiples qui se sont fondus selon le processus de créolisation bien décrit par Edouard Glissant et symbolisé dans les œuvres de Wifredo Lam.

La réappropriation et la remise en valeur de ces différents composants du patrimoine culturel et identitaire Caribéen s’inscrivent dans une démarche théorique résolument post-coloniale.

Karib'Cultur 28 rue des Soupirs 97233 Schoelcher L'Enclos 97233 Martinique Karib'Design est la galerie et atelier de l'association Karib'Cultur Stationnement gratuit rue des soupirs

