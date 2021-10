KARI IKONEN SOLO + BRUNO AMSTAD SOLO AMR / Sud des Alpes, 26 novembre 2021, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 26 novembre à 20:30

KARI IKONEN, « IMPRESSIONS, IMPROVISATIONS AND COMPOSITIONS” « Wassily Kandinsky, l’un de mes peintres préférés, divisait ses tableaux en trois catégories : Impressions, Improvisations et Compositions. Certains des morceaux de mon répertoire solo sont des impressions, inspirées par une gamme ou un makam, une peinture ou une histoire. Certains morceaux sont des improvisations “pures” et d’autres des compositions écrites. » Kari Ikonen Un certain nombre de préparations inhabituelles et d’autres techniques spéciales sont adaptées, notamment le révolutionnaire Maqiano, une invention d’Ikonen lui-même, un dispositif tout à fait unique à insérer et à retirer dans le piano, lui permettant de jouer les Maqamat (gammes arabes) et d’autres micro-intervalles au piano. Au cours des 20 dernières années, Ikonen a étudié la musique arabe, moyen-orientale et turque, et il est désormais en mesure d’élargir son vocabulaire mélodique au-delà des accords conventionnels. BRUNO AMSTAD VOCAL SOLO, «WELCOME TO THE MAD MEN’S RACE» Le chanteur et artiste vocal Bruno Amstad a développé son propre langage et un style inimitable par l’exploration de diverses techniques vocales, le tout de manière autodidacte. Et si l’expérimentation de la voix fait partie intégrante de son travail, cela s’applique également à l’électronique, qu’il utilise dans de nombreux projets. Grâce à l’échantillonnage en direct de la voix, il crée des paysages sonores orchestraux, des groove riches et des basses gémissantes, qui deviennent la base de ses excursions vocales. Kari Ikonen, piano préparé , Bruno Amstad, voix, looper, percussions

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:30:00