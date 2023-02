KAREN MANTLER & MORTELLE RANDONNEE LE TRITON, 10 mars 2023, LES LILAS.

KAREN MANTLER & MORTELLE RANDONNEE LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Depuis 2020, Mortelle Randonnée parcourt le répertoire de la compositrice américaine Carla Bley et plus particulièrement de la période où elle collaborait avec le trompettiste Michael Mantler. De cette période est également née la chanteuse et multi-instrumentiste Karen Mantler, fille des sus-nommés, elle-même autrice de cinq albums de chansons faussement naïves, petites pépites avant-pop ciselées dans la même veine familiale. En 2023, Mortelle randonnée invite Karen Mantler à ré-arranger sa propre musique, en français s’il vous plait et en regard des musiques de Carla Bley qu’elle joue depuis son enfance.Karen Mantler claviers, voix Sébastien Cirotteau trompette, saxhorn alto, orgue, synthétiseur, voix, appeau Andy Lévêque saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, voix, appeau Benjamin Glibert guitare électrique, basse, clavier, percussion, voix, appeau Clem Thomas batterie, glockenspiel, ukulele, voix, appeau

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

