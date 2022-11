Karen Longe Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Karen Longe Aix-en-Provence, 3 décembre 2022, Aix-en-Provence. Karen Longe

27 Avenue De Tübingen Encagnane Maison de Quartier Culturelle et Artistique d’Aix-Encagnane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Encagnane 27 Avenue De Tübingen

2022-12-03 18:30:00 – 2022-12-03 20:30:00

Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Entre nous… ou presque, une soirée de chansons françaises dans la joie et la bonne humeur pour finir l’année 2022. Le groupe amateur des Pinsons remonte sur la scène de La Mareschale pour votre plus grand plaisir ! La Mareschale – Maison de quartier d’Encagnane Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

