KAREN LANO + 1ere partie PIEDNOIR La Dame de Canton, 23 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

de 20h à 23h

KAREN LANO Artiste de folk franco-hongroise, Karen Lano tisse, autour de texte poétique en français, une musique de style indie-folk, entre douceur planante et envol tribal.

Son dernier album « Muses », enregistré en juillet 2020 avec Facteurs Chevaux à la réalisation est sorti le 5 février 2021.

PIEDNOIR

Piednoir, c’est d’abord Denis. Auteur, compositeur et guitariste diplômé de l’American School of Modern Music, il commence à arranger et réaliser des EP pour ses amis.

Petit à petit, ce sont des albums sur lesquels il travaille, et enfin, sur ses propres chansons. Curieux et passionné, c’est en multipliant les rencontres et les expériences qu’il s’épanouit. Il fait plusieurs premières parties au sein de différents projets, notamment en accompagnant Auré (Véronique Sanson, Brigitte, Oldelaf, Ours, Raoul Petite), puis sous son propre nom, celle de Sanseverino.

En 2015, il crée avec Jean-Philippe Boisumeau l’émission « Du son dans mon salon ».À ce jour, ce sont plus de 200 sessions filmées, avec autant d’artistes de tous horizons. Il vient également de terminer la réalisation du 2eme album de Bruno Putzulu, qui paraîtra prochainement. Sur cet album il compose la majorité des chansons..

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

Contact :La Dame de Canton 0153610849 http://www.damedecanton.com/en/event/karen-lano-1ere-partie/www.facebook.com/karenlanomusic

