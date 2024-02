Kareen Guiock Thuram Théâtre de l’alliance Paris, mardi 14 mai 2024.

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT ALBUM « NINA »

KAREEN GUIOCK THURAM

Envoûtant, sincère et engagé : véritable coup de maître !

Journaliste et présentatrice de télévision bien connue depuis plus de dix ans, Kareen Guiock Thuram est aussi devenue l’une des chanteuses les plus admirées et convoitées de la scène jazz actuelle depuis la sortie de son album « Nina » en 2023.

Hommage intimiste et engagé à celle qui l’émeut et l’inspire depuis sa plus tendre enfance, la légendaire Nina Simone, cet opus de quatorze chansons a reçu un accueil dithyrambique des médias (France 2, TV5 Monde, M6, FIP, France Musique, TSF Jazz, Nova, Télérama, Libération, Jazz Magazine…) et du public avec des salles combles à chaque concert.

C’était aussi pour Kareen Guiock Thuram une façon très personnelle de remercier cette incomparable artiste dont la force et les convictions lui ont permis de devenir une femme libre.

Sur scène, Kareen impose avec une grande sincérité son immense classe. Sa voix cuivrée, aux graves envoûtants, illumine dès les premières notes.

Après trois soirs au Sunside et un concert à guichets fermés à la Cigale à Paris, la chanteuse nous fait l’honneur d’investir la chaleureuse salle écrin du Théâtre de l’Alliance Française. Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir cette artiste captivante, voici l’occasion unique de la découvrir et de plonger avec elle dans la beauté de l’univers « Nina » !

Karren Guiock Thuram : voix / Kevin Jubert : piano / Rody Cereyon : basse / Tilo Bertholo : batterie, percussions

Artiste « Révélation de l’année 2023 » Jazz Magazine / Jazz News



– 1e CONCERT DE KAREEN GUIOCK THIRAM à 19H00 – 2e CONCERT DE KAREEN GUIOCK THURAM à 21H30 –

Théâtre de l’alliance 101 boulevard Raspail 75006

