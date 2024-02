Kareen Guiock-Thuram Sainte-Savine, samedi 16 mars 2024.

NINA

Tribute to Nina Simone

Une grande voix, puissante et soyeuse. Kareen Guiock-Thuram grandit entre Cayenne, Pointe-à-Pitre et Paris. À 13 ans, elle écrit déjà des chansons et publie son premier article. À 19 ans, elle est rédactrice en chef d’un magazine mensuel culturel, tout en poursuivant ses études jusqu’à la maîtrise de philosophie. Elle

écrit des dizaines de chansons, parfois chantées par d’autres, ou par elle-même, invitée sur des albums. En parallèle, sa carrière de journaliste s’envole, elle est non seulement présentatrice mais aussi rédactrice en chef du JT de M6, qu’elle présente en locks, naturelle et lumineuse. En 2023, Kareen Guiock-Thuram décide de faire une pause, de s’éloigner des caméras pour avancer vers le public, en tant qu’artiste. Elle vient nous présenter son album à l’Art Déco pour une soirée exceptionnelle.

Cet hommage s’est imposé comme une évidence, lorsque Dominique Fillon me l’a soufflé. Nina Simone est la chanteuse de jazz qui m’émeut le plus. Dans sa voix, dans sa musique, j’entends cette conscience aiguë de sa valeur et de ce qu’elle mérite. Je ressens la dignité qui était la sienne dans un monde qui n’était pas taillé pour elle. Pire, qui lui était hostile. Sa modernité, ses engagements ont nourri son talent. La génération Black Lives Matter à laquelle j’appartiens trouve sa densité dans un parcours comme le sien. Jamais de posture, mais des prises de position. Il y avait une élégance infinie dans sa rébellion, l’expression

appliquée de sa nature profonde, sans aucune compromission. Nina Simone est pour moi un chemin et une destination. Je me nourris à sa source, souvent. On ne s’attaque pas impunément à un monument, je

le sais. Et c’est bien pour cela que lui rendre hommage est un honneur immense.

Consacrer son premier album à Nina Simone, c’est gonflé. Mais Kareen Guiock-Thuram n’a pas froid aux yeux. La voix est superbe, la diction limpide, la présence très assurée et l’hommage indiscutablement sincère. Télérama TTT

