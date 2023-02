Kareen Guiock-Thuram « NINA » NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Tribute to Nina Simone Une voix. Une silhouette familière. Et pour cause, c'est l'une des journalistes préférées des français, à la tête du 12.45 sur M6 depuis 10 ans. Une voix et une silhouette familières aussi dans les clubs de jazz parisiens où elle a fait ses armes depuis le début des années 2000, souvent invitée par son mentor, le maître du jazz caribéen Mario Canonge. Une grande voix, puissante et soyeuse. Kareen Guiock-Thuram grandit entre Cayenne, Pointe-à- Pitre et Paris. À 13 ans, elle écrit déjà des chansons et publie son premier article. À 19 ans, elle est rédactrice en chef d'un magazine mensuel culturel, tout en poursuivant ses études jusqu'à la maîtrise de philosophie. Elle écrit des dizaines de chansons, parfois chantées par d'autres, ou par elle-même, invitée sur des albums. En parallèle, sa carrière de journaliste s'envole, elle est non seulement présentatrice mais aussi rédactrice en chef du JT de M6, qu'elle présente en locks, naturelle et lumineuse. En 2023, Kareen Guiock-Thuram décide de faire une pause, de s'éloigner des caméras pour avancer vers le public, en tant qu'artiste. Elle a fait le choix de présenter son album d'abord sur scène, en concert, dans le temple du jazz, le New Morning. Une voix exceptionnelle au service d'un répertoire exceptionnel, celui de Nina Simone, 20 ans après sa disparition, avec l'album Nina (5 mai 2023).

