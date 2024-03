KARAVOICE DUO Sauvian, samedi 16 mars 2024.

KARAVOICE DUO Sauvian Hérault

Le principe du Karavoice Duo est simple, c’est un mélange de The Voice et de Karaoké. Après une première soirée de sélection, venez soutenir les 4 duos qui vont tenter de remporter le titre suprême !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

6 Place de l’Église

Sauvian 34410 Hérault Occitanie lestempsmodernes34@gmail.com

L’événement KARAVOICE DUO Sauvian a été mis à jour le 2024-02-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE