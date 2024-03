Karaté pour tous ! Le Chambon-sur-Lignon, mardi 9 juillet 2024.

Karaté pour tous ! Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Initiation et découverte du karaté-do ou traditionnel. Pour tous de 13 à 75 ans et plus. Prévoir une tenue adaptée.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 16:00:00

fin : 2024-08-27 17:30:00

Dojo des Bretchs

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes olivier.brieussel@wanadoo.fr

L’événement Karaté pour tous ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon