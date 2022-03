KARATE – OPEN DEPARTEMENTAL Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

KARATE – OPEN DEPARTEMENTAL Agde, 7 mai 2022, Agde. KARATE – OPEN DEPARTEMENTAL Agde

2022-05-07 – 2022-05-07

Agde Hérault De poussin à minimes, les jeunes karatékas s’affrontent sur le tatami agathois dans le plus pur esprit des traditions de combat de ce sport, mêlant techniques et respect mutuel. >Informations Karaté Club Agathois : 06.07.33.92.71 De poussin à minimes, les jeunes karatékas s’affrontent sur le tatami agathois dans le plus pur esprit des traditions de combat de ce sport, mêlant techniques et respect mutuel. +33 6 07 33 92 71 De poussin à minimes, les jeunes karatékas s’affrontent sur le tatami agathois dans le plus pur esprit des traditions de combat de ce sport, mêlant techniques et respect mutuel. >Informations Karaté Club Agathois : 06.07.33.92.71 Agde

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

KARATE – OPEN DEPARTEMENTAL Agde 2022-05-07 was last modified: by KARATE – OPEN DEPARTEMENTAL Agde Agde 7 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault