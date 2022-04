Karaté : Coupe de France Kata Pupilles et Benjamins

2022-04-23 – 2022-04-24 8 Le Karaté Club de Saint-Quentin en partenariat avec la Fédération Française de Karaté, la ville de Saint-Quentin et la Région Hauts-de-France, organise la Coupe de France Kata Pupilles et Benjamins, les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 à partir de 10 heures, au Palais des Sports Pierre Ratte de Saint-Quentin. Entrées :

– 8€ la journée,

kcsq.karateolympique@gmail.com +33 6 62 80 65 87

