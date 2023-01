KARAOKÉ Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage

KARAOKÉ Valras-Plage, 3 février 2023, Valras-Plage . KARAOKÉ Avenue Charles Cauquil Valras-Plage Hérault

2023-02-03 19:30:00 – 2023-02-03 Valras-Plage

Hérault Rendez-vous dans votre restaurant pour un Karaoké animé par le Duo Live Valérie et Armand.

Réservations conseillées. Rendez-vous dans votre restaurant pour un Karaoké animé par le Duo Live Valérie et Armand.

Réservations conseillées. +33 6 95 65 96 51 Valras-Plage

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Avenue Charles Cauquil Valras-Plage Hérault Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

KARAOKÉ Valras-Plage 2023-02-03 was last modified: by KARAOKÉ Valras-Plage Valras-Plage 3 février 2023 Avenue Charles Cauquil Valras-Plage Hérault Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault