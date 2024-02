Karaoké & Tartiflette Salle des Fêtes Retjons, samedi 24 février 2024.

Karaoké & Tartiflette Salle des Fêtes Retjons Landes

Le froid est là, quelques flocons et l’ambiance montagnarde sera parfaite pour la Tartiflette organisée à Retjons par le Comité des Fêtes.

Pour s’ouvrir l’appétit ou avoir une digestion active, performez votre plus belle prestation vocale avec le karaoké !

Pensez à réserver avant le 21 Février.

Le froid est là, quelques flocons et l’ambiance montagnarde sera parfaite pour la Tartiflette organisée à Retjons par le Comité des Fêtes. Au menu: Tartiflette, salade, moelleux au chocolat et crème anglaise (café et vin compris).

Pour s’ouvrir l’appétit ou avoir une digestion active, performez votre plus belle prestation vocale avec le karaoké !

Pensez à réserver avant le 21 Février. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:30:00

fin : 2024-02-24

Salle des Fêtes D224

Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Karaoké & Tartiflette Retjons a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Landes d’Armagnac