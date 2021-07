Karaoké Surnaturel avec Surnatural Orchestra Jardin Pierre Seghers, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 19h à 23h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival, Collectif Surnatural propose un Karaoké de quartier suivi d’un concert de Surnatural Orchestra.

Un grand karaoké de quartier…

Les musiciens de Collectif Surnatural s’installent pour une soirée dans le Jardin Pierre Seghers pour animer un karaoké et accompagner sur scène les habitants du quartier. L’occasion pour chacun de monter sur scène avec un groupe live ! Le vainqueur du karaoké aura ensuite le privilège de partager la scène avec l’orchestre au grand complet, le temps d’un morceau, en seconde partie de soirée.

Les inscriptions pour le karaoké seront possibles sur place, dans la limite des créneaux disponibles.

A la fin du karaoké, l’association de quartier les Femmes du Monde proposera un banquet dans le parc.

… suivi d’un concert de Surnatural Orchestra

A l’issue du karaoké, Surnatural Orchestra présentera son répertoire Après Z.

Répertoire de renouveau, Après Z entame une nouvelle période de la vie de l’orchestre. Avec l’arrivée de nouveaux musiciens/compositeurs, la musique, toujours très orchestrale, enregistre ce tournant de l’envie de voix. Chants et chœurs tracent leurs sillons au cœur de ce répertoire récent qui avance sans nostalgie. L’après est toujours un avant.

Avec : Léa Ciechelski (flûte, flûte alto, piccolo), Clea Torales (flûte, sax alto), Camille Secheppet (sax alto, clarinette), Basile Naudet (sax alto), Jeannot Salvatori (sax alto, cavaquinho), Guillaume Christophel (sax ténor, clarinette), Nicolas Stephan (sax ténor, voix), Fabrice Theuillon (sax baryton, effets), Pierre Millet (trompette, bugle), Julien Rousseau (trompette, bugle, euphonium), Antoine Berjeaut (trompette, bugle), François Roche-Juarez (trombone), Hanno Baumfelder (trombone), Judith Wekstein (trombone basse), Boris Boublil (claviers, guitare), Fabien Debellefontaine (sousaphone), Ianik Tallet (batterie), Sven Clerx (percussions).

—

Collectif Surnatural

Collectif Surnatural est constitué autour du groupe de musique Surnatural Orchestra qui depuis plus de 20 ans invente des formes musicales pluridisciplinaires et indisciplinées. Faisant le pont entre des contenus exigeants et des contextes populaires, Le collectif a développé un ensemble d’actions artistiques au plus près des habitants, pour réinventer le partage du moment artistique dans la plus grande convivialité : grands concerts, karaokés de façade ou de quartier, concerts de pied d’immeubles, sérénades, fêtes de quartier… L’aspect ludique, toujours présent, croise la joie de découvrir des contenus artistiques détonnants et innovants.

Dans le cadre de l’Hyper Festival, en partenariat avec la Ville de Paris et Paris Habitat.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Jardin Pierre Seghers 24, rue Hélène-Jakubowicz Paris 75020

3bis : Pelleport (268m) 3bis : Saint-Fargeau (536m)



Contact :Collectif Surnatural https://www.surnaturalorchestra.com/ https://www.facebook.com/SurnaturalOrchestra

