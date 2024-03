Karaoké spécial Saint Patrick La Grande École Le Havre, jeudi 14 mars 2024.

Karaoké spécial Saint Patrick La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Soirée karaoké !

Travaille tes vocalises, le jeudi 14 mars c’est soirée karaoké au Pub Janine

On s’ambeyoncer au Pub (j’espère que tu as compris le jeu de mots)

Tu peux compter sur l’équipe du pub pour te faire passer une soirée mémorable !!

Le pub est ouvert dès 16h et tu peux manger sur place directement (tapas et pizzas…)

Entrée gratuite Sans inscription

Soirée karaoké !

Travaille tes vocalises, le jeudi 14 mars c’est soirée karaoké au Pub Janine

On s’ambeyoncer au Pub (j’espère que tu as compris le jeu de mots)

Tu peux compter sur l’équipe du pub pour te faire passer une soirée mémorable !!

Le pub est ouvert dès 16h et tu peux manger sur place directement (tapas et pizzas…)

Entrée gratuite Sans inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 21:30:00

fin : 2024-03-14

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

L’événement Karaoké spécial Saint Patrick Le Havre a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie