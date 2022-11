Karaoké spécial Noël Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

11 rue des Arts Le Pavillon Ouistreham Calvados Le Pavillon 11 rue des Arts

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 18:00:00

Le Pavillon 11 rue des Arts

Calvados Ouistreham Venez chanter vos hits préférés de Noël au Pavillon de Ouistreham !

Inscription à l’accueil du Pavillon. +33 2 31 25 51 60 https://www.lelien-ouistreham.fr/le-pavillon/ Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

