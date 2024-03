Karaoké séniors Salle des fêtes Audenge, vendredi 15 mars 2024.

Karaoké séniors Salle des fêtes Audenge Gironde

Le CCAS de la ville d’Audenge organise pour la toute première fois un goûter karaoké dédié aux séniors.

Les plus courageux pourront s’essayer au chant, les autres sont conviés pour encourager leurs amis.

Le chant c’est bon pour le moral, alors venez profitez de ce chaleureux et festif moment !

Gratuit.

Ouvert aux 60 ans et plus. .

Début : 2024-03-15 14:30:00

fin : 2024-03-15 17:00:00

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

