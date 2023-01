Karaoké Saint-Selve, 25 février 2023, Saint-Selve .

Karaoké

Route de Castres Salle Polyvalente Saint-Selve Gironde Salle Polyvalente Route de Castres

2023-02-25 19:30:00 – 2023-02-25

Salle Polyvalente Route de Castres

Saint-Selve

Gironde

Karaoké et soirée dansante animé par Fabrice le samedi 25 Février à partir de 19h30 à la Salle Polyvalente de St Selve !

Buvette et desserts sur place ainsi que plateaux de fromage et charcuterie.

+33 6 50 51 19 32 Comité des fêtes Arts et Cultures St Selve

COMITE DES FETES DE SAINT SELVE ARTS ET CULTURES

Salle Polyvalente Route de Castres Saint-Selve

