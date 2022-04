Karaoké Rock Live Band VV – Voûte Virgo Art & Comptoir, 8 avril 2022, Marseille.

Karaoké Rock Live Band

VV – Voûte Virgo Art & Comptoir, le vendredi 8 avril à 20:00

Karaoké Rock Live Band Complément Interdit aux Vrai(e)s chanteurs(es) « Your band » c’est un karaoké Rock avec un vrai guitariste, un vrai batteur et un vrai bassiste, dédiés aux courageux qui vont s’emparer du micro pour reprendre en live & en public les chansons mythiques du rock et de la pop accompagnés aussi au micro par les deux entertainers de « Your Band » : Jessica & David. Un choix de plus de 30 morceaux dans une playlist des Rolling Stones à Nirvana, de Queen à Oasis, de The Clash aux White Stripes et de AC/DC à Radiohead .

Entrée libre

♫♫♫

VV – Voûte Virgo Art & Comptoir 12 Quai de la Tourette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:59:00