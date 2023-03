Karaoké & repas, 11 mars 2023, Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix . Karaoké & repas Salle polyvalente

Condat-sur-Ganaveix Corrèze

2023-03-11

Salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix Corrèze
Tarif : Adulte 20€ – Enfant moins de 12ans 10€ – sur réservation au 06 84 38 80 88. 
Soirée karaoké – repas mique petit salé.

