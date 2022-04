Karaoké Party Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Karaoké Party Ouistreham, 2 avril 2022, Ouistreham. Karaoké Party Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham Calvados Vous aimez chantez ? Venez-vous amuser à une animation Karaoké qui aura lieu le samedi 2 avril à partir de 15h au Pavillon.

Thème : chansons françaises

Un goûter sera offert… Venez nombreux !!

Mineurs accompagnés.

Inscription, sur place, à l’accueil du Pavillon.

