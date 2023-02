Karaoké Party !, 24 février 2023, Huppy Huppy.

Karaoké Party !

5 Rue des Moulins Huppy Somme

2023-02-24 – 2023-02-24

Animé par Mathieu de LocaNoche Animation

Que vous soyez un pro du micro ou que vous chantiez juste sous la douche , vous êtes tous les bienvenus pour chanter vos chansons préférées et passer une soirée mémorable avec nous

En solo, duo, trio voir plus, choisissez une chansons parmi des milliers de titres, des plus classiques au plus récents !

Devenez la Britney, la Céline Dion, le Charles Aznavour… d’un soir

Osez un peu de fantaisie, et faites même quelques pas de danses

On vous promet une ambiance chaleureuse, et même plus, FAMILIALE !

Chantez avec le patron, ou le voisin de la table d’à côté

Réservez vite vos places assises ou envoyez nous un message privé

Comme d’habitude, petite restauration maison sur place

lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 24 08 65

