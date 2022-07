Karaoké Party Albé Albé Catégories d’évènement: Albé

Bas-Rhin Albé C’est une romance, c’est une belle histoire ! Venez participer à une grande soirée karaoké au centre équestre. Des incontournables, des chansons oubliées ou les derniers tubes, venez vous amuser entre amis, en famille dans une ambiance détendue. Buvette, tartes flambées, crêpes. C’est une romance, c’est une belle histoire ! Venez participer à une grande soirée karaoké au centre équestre. Des incontournables, des chansons oubliées ou les derniers tubes, venez vous amuser entre amis, en famille dans une ambiance détendue. Buvette, tartes flambées, crêpes. Albé

