KARAOKÉ ORCHESTAR Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

KARAOKÉ ORCHESTAR Sing or Die Karaoke, 21 avril 2022, Marseille. KARAOKÉ ORCHESTAR

Sing or Die Karaoke, le jeudi 21 avril à 21:00

Au menu, tes morceaux préférés, sur lesquels tu peux t’égosiller, postillonner, crier, chanter aussi. On attend plus que toi, cher public… Pour t’accompagner, le célébrissime Karaoké Orchestar, avec l’époustouflante Anne-Laure CARETTE à l’accordéon et à la batterie, et le mirobolant Sir Guillaume HOGAN à la guitare nucléaire. PAF : 3€ + 2€ d’adhésion

3€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T21:00:00 2022-04-21T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Sing or Die Karaoke Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

KARAOKÉ ORCHESTAR Sing or Die Karaoke 2022-04-21 was last modified: by KARAOKÉ ORCHESTAR Sing or Die Karaoke Sing or Die Karaoke 21 avril 2022 marseille Sing or Die Karaoke Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône