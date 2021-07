Karaoké Orchestar 6Mic, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Karaoké Orchestar

6Mic, le samedi 24 juillet à 20:30

KARAOKÉ ORCHESTAR Le KARAOKÉ ORCHESTAR s’invite au 6MIC et ça va être dingue! Avec eux, c’est toi la star !!! Des musiciens vous accompagnent dans une soirée de folie. Une sélection de plus de 150 morceaux revisités en live. Pas d’écran ni de prompteur. Des cahiers de paroles circulent sur les tables. Laissez-vous guider dans l’univers convivial et délirant du karaoké orchestar! Le principe est clair, c’est vous qui allez chanter. On se retrouve au bureau des inscriptions. Ensuite vous serez appelé.e.s ! Venez seul.e ou à plusieurs, montez sur scène et approchez vous du micro. La particularité de ce karaoké est que vous aurez des musicien.ne.s en chair et en os pour vous accompagner… Ça fait pas peur, y’a pas de prompteur, que des classeurs. ———————- INFOS PRATIQUES > Patio > Gratuit > Ouverture des portes 18h et début du karaoké à 20h30 > Bar & restauration sur place > Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T20:30:00 2021-07-24T23:00:00