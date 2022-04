Karaoké Night Party Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrénées-Atlantiques

Karaoké Night Party Artix, 23 avril 2022, Artix. Karaoké Night Party Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée

Artix Pyrénées-Atlantiques Artix 24 EUR Menu adulte : Assiette de hors d’œuvres (charcuteries, crudités), filet mignon sauce moutarde à l’ancienne et riz pilaf, salade/fromage, tarte aux pommes/glace, café et vin.

Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix

