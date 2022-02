Karaoké Night chez Etienne Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Karaoké Night chez Etienne Arles, 7 janvier 2022, Arles. Karaoké Night chez Etienne Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles

2022-01-07 – 2022-01-08 Chez Etienne 22 Avenue De la Libération

Arles Bouches-du-Rhône Arles ⁠Rendez-vous vendredi 7 janvier à partir de 20h00 pour notre soirée karaoké avec Jeff Animation Karaoké !

Venez en famille, entre amis ou entre collègues, et surtout préparez bien vos cordes vocales !

⁠

Alors ? Qui vient ? ⁠ Pour bien commencé l’année, Bistrot Chez Étienne organise sa première soirée de l’année ! sarlpaulet@outlook.com +33 4 90 93 30 26 ⁠Rendez-vous vendredi 7 janvier à partir de 20h00 pour notre soirée karaoké avec Jeff Animation Karaoké !

Venez en famille, entre amis ou entre collègues, et surtout préparez bien vos cordes vocales !

⁠

Alors ? Qui vient ? ⁠ Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles

dernière mise à jour : 2022-01-05 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Ville Arles lieuville Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Karaoké Night chez Etienne Arles 2022-01-07 was last modified: by Karaoké Night chez Etienne Arles Arles 7 janvier 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône