Rendez-vous tous les Lundis pour un Karaoke aux Piaules Belleville. Le Master of Ceremony est DJ NJ, véritable référence de l’animation Karaoke à Paris (résident au Paname). Via un QR code vous aurez accès à: – la liste de + de 39 000 des chansons dispos ainsi que les paroles soit via le moteur de recherche ou en recherchant dans des catégories prédéfinies – d’envoyer des photos en live sur l’écran – de s’inscrire dans la file d’attente Venez nous rejoindre aux Piaules le bar ouvert à tous, aux touristes de passage comme aux Parisiens pur jus, avec une carte Frenchy. Un lieu idéal pour faire la rencontrer de personnes du monde entier autour d’un cocktail, une bière parisienne ou une de nos planches. Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Bière : pinte à partir de 4€ Les Piaules Belleville 59 Boulevard de Belleville Paris

Entrée Libre, consommations requises

2021-12-13T20:00:00 2021-12-13T23:30:00

