Karaoké Night

Karaoké Night, 3 juin 2022, . Karaoké Night

2022-06-03 19:00:00 – 2022-06-03 Venez montrer votre talent en chant.

Soirée Karaoké accompagnée d’un repas Moules-Frites. Karaoké : Entrée Gratuite

Repas : 10€ par personne

Réservations obligatoires : 05.62.49.24.05. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville