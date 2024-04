Karaoké mensuel des Trois Tricoteurs Les Trois Tricoteurs Roubaix, vendredi 12 avril 2024.

Venez chanter vos meilleures chansons lors de notre karaoké mensuel à l’atelier des 3T

Chaque mois, faites ressortir la diva (ou le ténor ) en vous ! Au programme: bonne ambiance et convivialité, moments de rires partagés autour de boissons locales, le tout animé par notre DJ Cali animations !

N’hésitez pas à réserver votre table par téléphone au 07 77 78 66 31 ou en message privé sur nos réseaux sociaux

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 78 66 31 »}] Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

