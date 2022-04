Karaoké Live Les deux font la bière, 23 avril 2022, Aubagne.

Karaoké Live

Les deux font la bière, le samedi 23 avril à 19:30

Ils ne sont que DEUX et font sonner les morceaux tel un orchestre : viens découvrir le “KARAOKE ORCHESTAR”, le samedi 23 avril 2022, au Deux Font la Bière, pour un karaoké 100% LIVE, 100% déguisé et 100% déglingué !! De vrais musiciens, une sélection de plus de 150 morceaux revisités, pas d’écran ni de prompteur, mais des cahiers de paroles qui circulent sur les tables, une ambiance de folie… Le duo Anne-laure CARETTE (Accordéon et Batterie) et Guillaume HOGAN (Guitare et Basse) vous accompagnera jusqu’au bout de la nuit pour un karaoké original et déjanté !!! “Surprises et émotions garanties !” Tu souhaites t’entrainer ? Envoie nous un mail à [contact@lesdeuxfontlabiere.fr](mailto:contact@lesdeuxfontlabiere.fr) et peut être auras-tu la chance de recevoir la liste des morceaux en avant-première !! Côté restauration, la crêpe sera mise à l’honneur avec le Foodtruck Breiz in 13 !! ENTREE LIBRE – RESTAURATION SUR PLACE – COSTUME DE STAR RECOMMANDE – PAS DE RESERVATION

Entrée libre

♫♫♫

Les deux font la bière 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:30:00 2022-04-23T23:59:00