Karaoké littéraire Uzerche

2022-03-11 – 2022-03-11

19h – entrée libre.

Karaoké littéraire sur le thème « femmes et littérature ». L’idée du karaoké littéraire est de permettre au public présent – et aux bibliothécaires- de lire des textes, des extraits de livres, poésie, etc., plutôt courts, écrits par des femmes ou au sujet des femmes, et ce, à haute voix. Des textes sont proposés et à disposition des lecteurs, mais ceux-ci peuvent aussi venir avec leur livre et / ou leur extrait et le partager avec le public.

Les femmes seront donc à l’honneur ce vendredi 11 mars mais les hommes sont bien entendu les bienvenus !

