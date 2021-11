Labastide-Saint-Pierre Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne Karaoké littéraire Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Labastide-Saint-Pierre

Tarn-et-Garonne

Karaoké littéraire Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre, 22 janvier 2022, Labastide-Saint-Pierre. Karaoké littéraire

Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Lecture poétique musicale : Vous êtes invités à choisir un ou plusieurs extraits d’ouvrages ainsi que la musique qui pourrait l’accompagner (que vous pourrez envoyer par mail à l’adresse [mediatheque.labastidesaintpierre@grandsud82.fr](mailto:mediatheque.labastidesaintpierre@grandsud82.fr) ou que vous aurez sélectionnée sur place parmi les CD mis à votre disposition). Chacun des participants lira le passage choisi sur le morceau de musique de son choix. Aucune obligation : lecture en solo, à deux, trois, lecture d’une poésie, d »une nouvelle, d’une BD, d’un album, d’un documentaire… lecture croisée entre 2 histoires différentes… Petits et grands sont les bienvenus !

nombre limité de places disponibles

Karaoké littéraire Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre Adresse 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-Pierre Ville Labastide-Saint-Pierre lieuville Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre