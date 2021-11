Marseille Centre pénitentiaire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Karaoké littéraire et musical Centre pénitentiaire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Centre pénitentiaire de Marseille, le jeudi 20 janvier 2022 à 13:30

Le temps d'un après-midi à la bibliothèque de la prison, les mots de l'amour seront déclamés à voix haute, en musique ou en chanson ! Nous proposons un karaoké littéraire et musical à partir de lettres, de poèmes, d'extraits littéraires et de chansons d'amour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T13:30:00 2022-01-20T16:15:00

