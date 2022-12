KARAOKE – LE VICTOR Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

KARAOKE – LE VICTOR 31 Place Jean Jaurès Béziers Hérault

2021-10-08 19:00:00 – 2021-10-08 23:00:00

Hérault Tous les vendredis, retrouvez le Karaoké du Victor animé par MB Cultural Agency. Tous les vendredis, retrouvez le Karaoké du Victor animé par MB Cultural Agency. +33 4 67 28 43 22 Béziers

