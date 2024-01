KARAOKÉ // LE COUVENT RBX Le Couvent Roubaix Roubaix, jeudi 1 février 2024.

KARAOKÉ // LE COUVENT RBX Deux soirées karaoké en février au Couvent ! 1 et 22 février Le Couvent Roubaix Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T23:59:00+01:00

✨ En février on revient avec deux karaokés !! Le 01.02 et le 22.02

Que vous soyez un virtuose confirmé ou un débutant passionné, rejoignez-nous pour des nuits remplies de musique, de rires et de performances incroyables.

Détails des évènements :

Le 01 Février

Le 22 Février

De 19h à 00h

Le Couvent Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

Libérez la star en vous ! Choisissez parmi une vaste sélection de chansons, des classiques intemporels aux tubes du moment. Ces soirées sont l’occasion parfaite de partager votre talent vocal ou simplement de vous détendre avec des amis.

Préparez-vous à des soirées pleines de bonne musique, de camaraderie et de moments inoubliables ! ✨ On a hâte de voir vos talents encore et encore sur scène comme à chaque Karaoké !

Le Couvent Roubaix 128 boulevard de Strasbourg, roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Hello@lecouvent-roubaix.com »}]

Roubaix Le couvent

Thibault Jonckheere