2022-03-12 – 2022-03-12 La Soulane JEZEAU

Fais ta sélection, on fournit le micro!

Détente et fous rires garantis. Sur cette soirée on laisse tout jugement de côté et on se lâche!!

Comme dirait une de nos participantes, “un micro, de la musique, c’est la plus belle soirée de ma vie!”

Ramenez vos titres préférés et on s’occupe du reste!

soulane.asso@gmail.com +33 6 21 98 56 71

