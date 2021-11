Livarot-Pays-d'Auge Médiathèque La Fabrique Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Karaoké géant & Quizz musical Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque La Fabrique, le mercredi 22 juin 2022 à 14:00

Vous aimez chanter…même faux ? Vous en connaissez un rayon sur la musique ? Alors on vous attend !

Gratuit

Pour chanter, jouer et s’amuser Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados

