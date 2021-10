Paris SUPERSONIC île de France, Paris Karaoké Géant au Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Karaoké Géant au Supersonic SUPERSONIC, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 23h à 4h

payant

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Le karaoké GÉANT du Supersonic est de retour ! Envie de vous mettre dans la peau de Bowie, Freddie Mercury, Alex Turner ou Patti Smith ? Prenez possession de la scène pour reprendre les plus grands morceaux du rock et de la pop music! KARAOKE GEANT & DJ SET Le collectif Morsure assurera le relai de micro et les inscriptions pendant la soirée. Il vous fera aussi danser sur les meilleurs morceaux rock et pop. Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1ep21AaaJ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-04T23:00:00+01:00_2021-11-05T04:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris