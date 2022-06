Karaoké géant – 28ème édition Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: 26200

Montélimar

Karaoké géant – 28ème édition Montélimar, 27 juillet 2022, Montélimar. Karaoké géant – 28ème édition Montélimar

2022-07-27 – 2022-07-27

Montélimar 26200 Emile & Images sera l’invité d’honneur de cette nouvelle édition du karaoké géant ! communication.ideehall@gmail.com +33 4 75 00 05 04 https://www.ideehall.com/ Montélimar

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 26200, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Ville Montélimar lieuville Montélimar Departement 26200

Montélimar Montélimar 26200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Karaoké géant – 28ème édition Montélimar 2022-07-27 was last modified: by Karaoké géant – 28ème édition Montélimar Montélimar 27 juillet 2022 26200 Montélimar

Montélimar 26200