Karaoké et soirée dansante Beaune-la-Rolande Catégories d’Évènement: Beaune-la-Rolande

Loiret

Karaoké et soirée dansante, 18 mars 2023, Beaune-la-Rolande . Karaoké et soirée dansante Mail Sud Beaune-la-Rolande Loiret

2023-03-18 – 2023-03-18 Beaune-la-Rolande

Loiret Le Tennis Club de Beaune-la-Rolande organise une soirée karaoké et dansante à la salle du mail.

FD Events sera là pour animer la soirée.

Restauration sur place.

Réservation conseillée. +33 6 89 30 71 30 ©Tennis club de beaune-la-rolande

Beaune-la-Rolande

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaune-la-Rolande, Loiret Autres Lieu Beaune-la-Rolande Adresse Mail Sud Beaune-la-Rolande Loiret Ville Beaune-la-Rolande lieuville Beaune-la-Rolande Departement Loiret

Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune-la-rolande /

Karaoké et soirée dansante 2023-03-18 was last modified: by Karaoké et soirée dansante Beaune-la-Rolande 18 mars 2023 Beaune-la-Rolande Loiret Mail Sud Beaune-la-Rolande Loiret

Beaune-la-Rolande Loiret