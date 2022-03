Karaoké – Dîner Épreville Épreville Catégories d’évènement: Épreville

Épreville Seine-Maritime Épreville L’ Amicale TEM organise un Karaoké – Dîner ! Les bénéfices récoltés serviront à réaliser les projets de l’école maternelle et à participer à la prochaine classe de neige. ⛄❄ Samedi 02 avril dès 19h

Salle Victor Hugo à Epreville Réservation

