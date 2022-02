Karaoké déguisé Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand

Lot-et-Garonne

Karaoké déguisé Grateloup-Saint-Gayrand, 4 mars 2022, Grateloup-Saint-Gayrand. Karaoké déguisé Salle des fêtes André Déniel Rue des écoles Grateloup-Saint-Gayrand

2022-03-04 – 2022-03-04 Salle des fêtes André Déniel Rue des écoles

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Animé par l’association “Chanson pour tous”.

Venez chanter et vous détendre, en solo, en famille ou entre amis autour d’une soirée où la bonne ambiance et la convivialité seront garanties.

– Apéritif offert si vous venez déguisés !

– Vente de boisson sur place. Karaoké déguisé animé par l’association “Chanson pour tous”. Animé par l’association “Chanson pour tous”.

Venez chanter et vous détendre, en solo, en famille ou entre amis autour d’une soirée où la bonne ambiance et la convivialité seront garanties.

– Apéritif offert si vous venez déguisés !

– Vente de boisson sur place. Amaçada

Salle des fêtes André Déniel Rue des écoles Grateloup-Saint-Gayrand

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand, Lot-et-Garonne Autres Lieu Grateloup-Saint-Gayrand Adresse Salle des fêtes André Déniel Rue des écoles Ville Grateloup-Saint-Gayrand lieuville Salle des fêtes André Déniel Rue des écoles Grateloup-Saint-Gayrand Departement Lot-et-Garonne

Karaoké déguisé Grateloup-Saint-Gayrand 2022-03-04 was last modified: by Karaoké déguisé Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand 4 mars 2022 Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne