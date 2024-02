Karaoké de Karnaval Salle des fêtes Jugy, samedi 9 mars 2024.

Karaoké de Karnaval Salle des fêtes Jugy Saône-et-Loire

Karaoké géant pour l’occasion du Carnaval à la salle des fêtes de Jugy le Samedi 9 mars à 19h.

Organisé par JugySwingue.

Restauration et buvette sur place.

Entrée 2€, et gratuit pour les déguisés, les enfants et les adhérents à l’association. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Bourg

Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jugyswingue@gmail.com

L’événement Karaoké de Karnaval Jugy a été mis à jour le 2024-02-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne