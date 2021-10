Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille KARAOKE by David Morrison La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée KARAOKE Vous nous avez suppliés… Vous nous avez implorés… Vous étiez en manque de votre dose… Nous allons dès lors rompre ce silence par trop pesant… Les soirées “KARAOKE” font leur grand retour !!! C’est le génial David Morrison, connu pour son travail d’orfèvre chez The HIVE Tattoo Marseille qui se chargera d’animer la soirée, avec sa joyeuse folie habituelle et son gros ventre de panda rassasié ! Que vous soyez en mode “Beyonce de la Capelette” ou bien le nouveau “Mick Jagger de La Plaine”, venez chanter, juste ou faux, on s’en fout !

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-10-29T21:00:00 2021-10-29T23:59:00

