KARAOKÉ AVRIL // LE COUVENT-RBX Le couvent Roubaix Roubaix, jeudi 4 avril 2024.

KARAOKÉ AVRIL // LE COUVENT-RBX ✨ On vous annonce les deux karaokés d’Avril !! Les 04.04 et 18.04 4 et 18 avril Le couvent Roubaix Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-05T00:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T18:00:00+02:00 – 2024-04-19T00:00:00+02:00

Vous les attendiez, et les voici enfin !

04 avril

18 avril

⏰ De 19h à 00h

Le Couvent – Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Ⓜ️ Eurotéléport

Bus L4 arrêt Galon d’eau

Bus L8 arrêt Visitation

Comme le mois dernier, c’est DJ Cagole Brutale qui régale et mettra l’ambiance

Libérez la star en vous ! Choisissez parmi une vaste sélection de chansons, des classiques intemporels aux tubes du moment. Ces soirées sont l’occasion parfaite de partager votre talent vocal ou simplement de vous détendre avec des amis.

Préparez-vous à casser la voix pendant ces soirées karaoké !

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Karaoke le couvent

